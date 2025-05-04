Kerem Yavaş: “Son Ana Kadar İlk 5”

KEREM YAVAŞ’TAN BAŞA DÖNÜŞ MESAJI

SAMSUN – Eyüpspor’un teknik sorumlusuyla yapılan açıklamada, 3-0’lık Samsunspor mağlubiyetinin ardından “Son ana kadar ilk 5 hedefimizi zorlayacağız” ifadesi dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenildi. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında Kerem Yavaş, takımının durumunu değerlendirdi.

MÜCADELE VE GÜÇLÜ PERFORMANS VURGUSU

Yavaş, maç öncesinin her iki takım için de “zorlu ama değerli” olduğunu belirtti. “İki takım da ligde şimdiye kadar başarılı bir performans gösterdi. Onlar üçüncü sırada, biz de ilk beşte kalmak ve puan farkını azaltmak amacıyla buraya geldik. Kazansak avantajımız devam edecekti. Samsunspor, çok kritik 3 puan kazanarak ilk 5 hedeflerinden bir adım daha yaklaştı.” dedi. İlk devrede karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Yavaş, “Kısa sürede ilk golü yedik ve oyunu kontrol etmemize rağmen ilk yarının sonlarında Samsunspor’un agresifliği arttı.” diye ekledi.

PENALTININ ETKİSİ VE GELECEK HAFTALARIN ZORLUĞU

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerin takıma olumlu katkı sağladığını belirten Yavaş, “Nasıl oynamak istiyorsak öyle oynadık. Ancak kaçırdığımız penaltı, enerjimizin yükselmesine engel oldu.” açıklamasını yaptı. Sonuç olarak, “Skorun, oyunu tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyorum. Önümüzdeki 3 hafta, zorlu bir fikstür olacak. Şu anki performansımıza bakıldığında işimiz kolay değil. Ama son ana kadar ilk 5 hedefimizi zorlayacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.