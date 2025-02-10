Kerem Yavaş: Trabzonspor Dalgınlığımızı İyi Kullandı

22 ŞUBAT MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmayı değerlendirdi. Yavaş, “İyi giden süreci devam ettirmek için geldiklerini” dile getirerek, “Puanlar almak için gelmiştik. Maça da iyi başlamıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Kazandığımız penaltıyı değerlendiremedik.” ifadelerini kullandı.

MAÇ İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Yavaş, müsabakada oyunun kontrolünü elinde tutan bir Eyüpspor’un varlığını vurguladı ve “İlk devre elimize gelecek maçı berabere bitirerek içeri girdik.” dedi. İkinci yarıda dengeli bir oyun sergilendiğini belirten Yavaş, “Trabzonspor’un tecrübeli oyunculardan oluşan takıma karşı yapmamız gereken bir hata yaptık ve golü yedik.” şeklinde konuştu. “Bir anlık dalgınlığımızı Trabzonspor iyi değerlendirdi,” diyerek rakibin becerisini öne çıkardı.