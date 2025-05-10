Kerem, Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Hedefliyor

KEREM GÜNDOĞDU’YLA BAŞARI HİKAYESİ

Ordu’da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor. Minikler ve süper minikler kategorilerinde 7 kez il birinciliği, 3 defa bölge birinciliği, uluslararası turnuvalarda ise üç kez 3’üncü olan Kerem, yıldızlar kategorisine geçiş yaptı. Bu başarıları sonrasında ilk kez Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmış durumda. Kerem, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek şampiyonada 38 kiloda altın madalya için mücadele edecek. Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu, judo antrenmanlarını Yeni Ordu Stadı’ndaki judo salonunda antrenörler eşliğinde sürdürüyor. Kariyerine Balkan şampiyonluğu eklemeyi hedefliyor.

KEREM’İN HIZLA YÜKSELEN KARIYERİ

Ortaokul öğrencisi Kerem Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile büyüklerinin desteğiyle başladığı judoyu çok sevdiğini ve başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalıştığını aktardı. Elde ettiği başarılar sonucunda milli takıma seçildiğini belirten genç sporcu, yıldızlar kategorisinde Türkiye’yi temsil ettiğini vurguladı. Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu olacağı bilgisini vererek, “Bulgaristan’da gerçekleştirilecek şampiyonada altın madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçük yaşta ülkemi temsil edecek olmak öz güvenimi artırıyor. Güzel sonuçlarla dönmek istiyorum.” dedi. Şampiyona öncesi heyecanını dile getiren Kerem, bu durumun kendisine gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Kerem Gündoğdu, hedeflerine ulaşabilmek için düzenli bir şekilde antrenman yaptığını ifade etti. Gelecekte genç ve büyükler kategorilerinde de başarı elde etmek ve bir gün kariyerine olimpiyat madalyası eklemek istediğini belirtti.

KOÇUNUN GÜVENİ

Antrenör Hülya Şenyurt, Kerem’in çok yetenekli ve azimli olduğunu ifade ederek, “Çok erken yaşlarda bu sporla tanışan Kerem madalyaları toplamaya başladı. Şimdiye kadar birçok madalya kazanarak bu spordaki başarısını kanıtladı.” diye konuştu. Hülya Şenyurt, Kerem’in judoyu çok sevdiğini belirterek, “Ay sonunda kendisini Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’na göndereceğiz. Kendi yaş gruplarıyla burada maçlara çıkacak. Biz Kerem’e güveniyoruz, madalyayı alıp Ordu’ya dönecek. Madalya ile dönerse Kerem, yaşına göre önemli bir başarı elde etmiş olacak.” değerlendirmesinde bulundu.