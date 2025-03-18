Keremhan Kara’dan Ekstrem Spor Başarısı

KEREMHAN KARA’NIN YENİ REKORU

Milli kano sporcusu Keremhan Kara, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdiği karda kano (snowkayaking) performansıyla tarihe geçti. 3258 metre yükseklikten kanosuyla karlı zemin üzerinde kayarak bu deneyimi yaşayan Kara, bu alanda Türkiye’nin ilk sporcusu olma unvanını elde etti.

KARDA KANO, YENİ BİR SAYFA AÇTI

3258 metre yükseklikten karda kano yapan Keremhan Kara, sergilediği performans ile ekstrem spor dünyasına yeni bir soluk getirdi. Daha önce Türkiye’de hiç uygulanmamış olan karda kano denemesi, teknik ve fiziksel olarak oldukça zorlayıcı bir ekstrem spor dalı. Eksi 10 dereceye varan donucu soğuk, dik eğimler ve kaygan zemin, Kara için zorlu bir mücadele alanı oluşturdu.