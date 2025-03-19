Kereste Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ SEBEPLERİ VE BÜYÜMESİ

Burdur’un Bucak ilçesinde yer alan kereste fabrikasında çıkan yangın, işletmeyi tamamen kül etti. Yangın, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ünerler Kereste isimli işletmede, kaynak makinesinden çıktığı belirlenen yangın hızla büyümeye başladı.

İHBARET VE MÜDAHALE

Alevleri gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 2 saat süren bir müdahale gerçekleştirdi ve alevler kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fabrika yakınında bulunan hayvanlar da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.