Haberler

Kereste Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ SEBEPLERİ VE BÜYÜMESİ

Burdur’un Bucak ilçesinde yer alan kereste fabrikasında çıkan yangın, işletmeyi tamamen kül etti. Yangın, saat 16.45 sıralarında Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ünerler Kereste isimli işletmede, kaynak makinesinden çıktığı belirlenen yangın hızla büyümeye başladı.

İHBARET VE MÜDAHALE

Alevleri gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 2 saat süren bir müdahale gerçekleştirdi ve alevler kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fabrika yakınında bulunan hayvanlar da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Vatandaşlar, Yolda Kayan Tankeri İtti

Mersin-Antalya D-400 karayolunda kayarak yola devrilen gaz yüklü tanker, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı ve trafiğin akışı sağlandı. Uzun araç kuyrukları oluştu.
Haberler

Hatay’da Yasa Dışı Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

Hatay'da, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, aracına çakar lamba takmasından dolayı 280 bin TL ceza kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.