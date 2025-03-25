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Kereste Yüklü Araç Devrildi: 1 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALANMA gerç OLUYOR

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, kereste yüklü bir panelvan devrildi ve 1 kişi yaralandı. Selim Çoban (51) yönetimindeki 34 DL 3602 plakalı aracın, Gercüş yönünden Batman istikametine ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilmesi sonucu bu talihsiz olay yaşandı.

Kaza sonrası olayın bildirilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücünün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, öncelikle Gercüş Devlet Hastanesi’ne ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edileceği belirlendi. Kazadan sonra hızlı bir şekilde harekete geçilmesi, yaralının durumunun daha da kötüleşmesini önlüyor.

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