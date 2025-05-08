Kerevitaş 2025 İlk Çeyrek Sonuçları Açıkladı

KONSOLİDE CİRODA ÖNEMLİ ARTİŞ

Kerevitaş, 2025 yılının ilk üç ayında konsolide cirosunu 6,9 milyar TL olarak duyurdu. Bu dönemde şirket, 678 milyon TL ihracat geliri elde etti. Dondurulmuş gıdalar alanında SuperFresh markasıyla yüzde 38’lik, margarin piyasasında ise yüzde 69’luk pazar payı ile sektör liderliğini korumaya devam etti. Şirket, her yıl ürünleriyle yaklaşık 19,5 milyon haneye ulaşıyor.

BRÜT KAR VE MARJDA YÜKSELİŞ

Kerevitaş, 2025’in ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Ciro, 6,9 milyar TL olarak belirlenirken, brüt kârı yüzde 37’lik artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde 921 milyon TL brüt kâr elde eden şirket, brüt kâr marjını bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,7 puan artışla yüzde 13,3 seviyesine çıkardı. İhracat geliri ise yine bu dönemde 678 milyon TL oldu.

MARKA LİDERLİĞİ VE PAZAR PAYLARI

Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, yüzde 38’lik pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Kerevitaş, margarin sektöründe de yüzde 69’luk ciro pazar payıyla öncülüğünü destekleyen Bizim Yağ ve Terem markalarının kazançlarına odaklanıyor. Bizim Yağ, paketli margarin pazarında yüzde 35’lik ciro payı ile sağlam dururken, Terem markası, kase margarin pazarında geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 59,2’ye ulaştı.

SuperFresh, ‘Dolapta Ne Var’ iletişim kampanyası ile 2025 yılına damga vurdu ve tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Kampanya dönemi, yüzde 40’lık tonaj büyümesi sağladı ve 3 puan penetrasyon artışı ile sonuçlandı. İlk üç aylık dönemde 16 yeni ürün lansmanı gerçekleştiren SuperFresh’in bu ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 olarak kaydedildi.

MEYDAKA ÇIKAN ÖDÜLLER

Kerevitaş, başarılı iletişim faaliyetleri ile son üç ayda toplam 6 ödül elde etti. ‘Tarımın Kadın Yıldızları’ projesi, Terem’in yenilikçi kampanyası ve Bizim Yağ’ın “Hamur Bizim İşimiz” kanalı ile sektördeki prestijli ödüller kazanıldı. Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, “Sektörün dönüşümüne öncülük eden güçlü portföyümüzle pazardaki büyümemizi sürdürülebilir kılmak için gereken her şeyi yapıyoruz,” dedi. Şirket, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda ülkesine ve sektöre katma değer sağlamayı hedeflemekte.