Kerevitaş, 2025’in İlk Çeyreğinde 6,9 Milyar TL

YÜKSEK CİRO VE İHRACAT GELİRİ

Kerevitaş, 2025’in ilk üç ayında konsolide cirosunu 6,9 milyar TL olarak açıkladı. Şirket, bu süreçte 678 milyon TL’lik ihracat geliri elde etti. Dondurulmuş gıdada SuperFresh markasıyla yüzde 38’lik, margarin pazarında ise yüzde 69’luk market payıyla sektördeki liderliğini devam ettiriyor. Kerevitaş, her yıl ürünleriyle yaklaşık 19,5 milyon haneye ulaşıyor. 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren şirket, cirosunu 6,9 milyar TL olarak duyurdu.

BRÜT KARDA VE PAZARDA ÖNDE

Kerevitaş, ciroda sağladığı yüzde 37’lik artışla brüt karını 1,8 milyar TL’ye yükseltti. İlk üç aylık dönemde 921 milyon TL brüt kar elde eden şirket, brüt kar marjını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 7,7 puanlık artışla yüzde 13,3 seviyesine taşıdı. Şirketin ihracat geliri ise 678 milyon TL olarak gerçekleşti. Dondurulmuş gıda alanındaki öncü markası SuperFresh, büyüyen pazarındaki yüzde 38’lik payıyla liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Kerevitaş’ın margarin sektöründeki pazar payı da Bizim Yağ ve Terem markalarındaki kazançlarla güçleniyor.

SUPERFRESH İLETİŞİM KAMPANYASI HIZLANDI

2025 yılına damgasını vuran iletişim kampanyası olan ‘Dolapta Ne Var,’ SuperFresh’in tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşmasına katkı sağladı. Kampanya döneminde, yüzde 40’lık tonaj büyümesi elde ediliyor ve penetrasyon artışı 3 puana ulaşıyor. İlk üç ayda 16 yeni ürün lansmanı ve relansmanı gerçekleştiren SuperFresh’in yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 seviyesine çıktı. Ayrıca, başarılı iletişim stratejileri sayesinde bu süreçte 6 ödül kazandı.

KEREVİTAŞ CEO’SUNDAN DEĞERLENDİRME

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, finansal performans hakkında şunları belirtti: “Pazar lideri markalarımız ve toplam 16 kategoride yaklaşık 1500 ürünle güçlü portföyümüzle öncü bir gıda şirketi olarak, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sektörün dönüşümüne yön veriyoruz. 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin sonuçlarımız; inovasyona dayalı ürün stratejimiz, lider markalarımız ve verimlilik odaklı üretim gücümüzün oluşturduğu değeri bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Tüketicilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, büyümemizi sürdürülebilir kılmaya ve küresel rekabet gücümüze ivme kazandırmaya odaklanıyoruz. Gıda sektörüne yön veren lider bir şirket olarak hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayacak kalıcı başarılar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”