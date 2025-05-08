Kerevitaş, Besler Gıda İle Değişti

KEREVİTAŞ İSMİ DEĞİŞİYOR

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Kerevitaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde faaliyetlerine “Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ismiyle devam edeceğini duyurdu. Şirket, Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin alanında lider olma hedefleri doğrultusunda isim değişikliğine gitti.

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNDA AÇIKLANDI

Kerevitaş’ın 8 Mayıs’ta yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yapılan bildirimde, şirketin performans sonuçları ve unvan değişikliği hakkında bilgilere yer verildi. Yapılan açıklamada, genel kurulda şirketin yeni isminin “Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmesine karar verildiği belirtildi. Kerevitaş, kuruluş yıllarında kerevit ürünleri ihracatıyla başladı ve bugün dondurulmuş gıda, yağ, mutfak ürünleri, konserve ve ton balığı gibi alanlarda toplamda 16 farklı kategoride, bin 500 ürün ve 86 marka ile geniş bir portföre sahip bir gıda şirketi konumuna geldi.

DEĞİŞİKLİK YENİ HEDEFLERE UYGUN

Bu isim değişikliğinin, şirketin genişleyen ürün portföyü ile sinerjik odak alanlarıyla uyumlu bir şekilde, gıda sektöründeki uzun vadeli hedeflerine uygun bir kurumsal kimlik oluşturma amacı taşımaktaydı. Değişikliğin, Besler’in sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, liderlik ve kalite odaklı iş yapış kültürünü daha güçlü bir şekilde yansıtması hedefleniyor. Şirketin yeni unvanı, tescil süreci tamamlandığında resmi olarak kabul edilecek.

– İSTANBUL