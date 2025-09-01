Kerevitler Çamurlu Tatlı Sularda Yaşar

KEREVİTLERİN YAŞAM ALANLARI

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında yer alan “Kerevitler nerede yaşar?” sorusu, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu soru, doğa bilimi ve biyoloji konularına ilgi duyan izleyiciler için oldukça heyecan verici bir bilgi sorusu oldu.

DOĞRU CEVAP

Kerevitlerin yaşam alanları hakkında doğru bilgi, çeşitli seçeneklerle sunuldu. Seçenekler şöyle sıralandı: A) Soğuk yüksek dağlar, B) Çamurlu tatlı sular, C) Geniş yapraklı ormanlar, D) Bulutların üstü. Doğru cevap ise B şıkkı olarak belirlendi. Yani Kerevitler, çamurlu tatlı sularda yaşamaktadır.