Kerimcan Durmaz Duruşması 10 Temmuz’a Ertelendi

DAVA TARİHİ ERTELENDİ

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın “yasa dışı bahise teşvik” suçundan tutuksuz yargılandığı davanın bugün görülen duruşması 10 Temmuz’a ertelendi. 8 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Durmaz, İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmanın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazının cevabının beklenilmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

SAVUNMA VE İFADELER

Kerimcan Durmaz, savunmasında, “Suçsuzum, üzerime atılan suçları işlemedim, kabul etmiyorum. Bu sebeple beraatimi talep ediyorum.” dedi. Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazının cevabının beklenilmesi ve eksik hususların giderilmesi talimatını vererek duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.

İDDİANAME DETAYLARI

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün araştırma raporu doğrultusunda Kerimcan Durmaz’ın yetkililer dışında kalan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam filminde rol aldığı bilgisi yer aldı. İddianamede, Durmaz’ın Malta’da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu müddetçe “Hani casinolar felan” ifadesini kullandığı aktarıldı. Tüm dosya ve deliller ışığında Durmaz’ın “Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme” suçunu işlediğine kanaat getirilerek, 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.