Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahisten Tahliye Edildi

TUTUKLU FENOMENİN TAHLİYESİ

Yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın serbest kalmasına ilişkin karar verildi. Kerimcan Durmaz, 8 Ocak tarihinde tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

IDDİANAME VE HAPİS CEZASI

Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamlarıyla insanları teşvik ettiği ifade edilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün ise Durmaz ilk kez hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliye edilmesine karar verdi ve sosyal medya fenomeni serbest kaldı.