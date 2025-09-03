Kerimler Günü’nde Büyük Katılım Sağlandı

GELENEKSEL BULUŞMA ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi’nde bu yıl da büyük bir katılımla geleneksel mahalle buluşması düzenlendi. Kerimler’de doğup büyüyen ve farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar, “Kerimler Günü” etkinliğinde bir araya gelerek hasret giderdi. Her yıl düzenlenen etkinlik, bu sene de yoğun ilgi gördü.

MUHTAR HÜSEYİN GÖKTÜRK’ÜN AÇIKLAMASI

Buluşmaya öncülük eden Kerimler Muhtarı Hüseyin Göktürk, “Nazım Gürsoy abimiz zamanında bin 500 – 2 bin kişilik yemek organizasyonu yapılmıştı. Daha sonra Öğretmenler Günü adı altında bir araya gelmeye çalıştık ve 20 öğretmen adına mevlit okuttuk. Ancak beklenen ilgi olmayınca etkinliğin adını ‘Kerimler Günü’ olarak değiştirdik. Her geçen yıl katılım artıyor. Katılan herkese teşekkür ederim. Her yıl bu özel günde bir araya gelmeniz, Kerimler’in ne kadar güçlü bir mahalle olduğunu gösteriyor” diye belirtti.

DUALAR VE SAMİMİ SOHBETLER

Etkinlik boyunca mevlit okutulup dualar edilerek katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Buluşma, samimi sohbetlerle ve eski günlerin hatırlamasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Herkesin bir araya gelerek geçmişe dair anıları paylaştığı bu etkinlik, mahalle dayanışmasının da önemini ortaya koymuş oldu.