Haberler

Kerkük’te 23 Nisan Etkinliği Oldu

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Irak’ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler gerçekleştirildi. Tarihi Kerkük Kalesi’nde yapılan bu etkinlikte, çocuklar arasında farklı yarışmalar düzenlendi ve Kerkük türküleri eşliğinde halay çekildi. Etkinliğin devamında, Türkmen mutfağına ait lezzetler ikram edildi ve yöresel ürünler tanıtıldı.

KUTLAMALARIN ANLAM TARİHİ

Kutlamaların organizatörü Özden Yavuz, düzenlenen etkinliklerde her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kerkük’te gururla kutlandığını ifade etti. Yavuz, bu yılki kutlamaların gerçekleştirildiği tarihi kalenin, Türkmenler için ecdada dönüş yolculuğunu simgeler nitelikte olduğunu dile getirdi. Etkinliklerde yalnızca çocukların değil, çok sayıda gencin de yer aldığını aktardı.

Bu özel günü kutlamak isteyen kadınlar, kurudukları stantlarda el işlerini sergilerek etkinliğe katkıda bulundular. Yavuz, Kerkük türküleriyle yapılan 23 Nisan kutlamalarının oldukça coşku dolu geçtiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin, kültürel mirası yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

SIPA, Dodik’in Tutuklama Girişimini Engelledi

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in tutuklanma girişimi, polis müdahalesi ile başarısız oldu. Dodik, gerginlikleri artırarak, devlet polis teşkilatını Müslümanlar ile suçladı.
Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.