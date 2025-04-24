Kerkük’te 23 Nisan Etkinliği Oldu

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Irak’ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler gerçekleştirildi. Tarihi Kerkük Kalesi’nde yapılan bu etkinlikte, çocuklar arasında farklı yarışmalar düzenlendi ve Kerkük türküleri eşliğinde halay çekildi. Etkinliğin devamında, Türkmen mutfağına ait lezzetler ikram edildi ve yöresel ürünler tanıtıldı.

KUTLAMALARIN ANLAM TARİHİ

Kutlamaların organizatörü Özden Yavuz, düzenlenen etkinliklerde her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kerkük’te gururla kutlandığını ifade etti. Yavuz, bu yılki kutlamaların gerçekleştirildiği tarihi kalenin, Türkmenler için ecdada dönüş yolculuğunu simgeler nitelikte olduğunu dile getirdi. Etkinliklerde yalnızca çocukların değil, çok sayıda gencin de yer aldığını aktardı.

Bu özel günü kutlamak isteyen kadınlar, kurudukları stantlarda el işlerini sergilerek etkinliğe katkıda bulundular. Yavuz, Kerkük türküleriyle yapılan 23 Nisan kutlamalarının oldukça coşku dolu geçtiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin, kültürel mirası yaşatmak açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.