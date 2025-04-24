Kerkük’te 23 Nisan Etkinliği Yapıldı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Irak’ın Kerkük kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı. Tarihi Kerkük Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar için çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi ve Kerkük türküleri eşliğinde halaylar çekildi. Ayrıca, Türkmen mutfağına ait yemekler ikram edilerek yöresel ürünler tanıtıldı.

Etkinliğin organizatörü Özden Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kerkük’te büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını ifade etti. Yavuz, bu yıl düzenledikleri kutlamaların gerçekleştiği tarihi kalenin, Türkmenler için ecdada dönüş yolculuğunu simgelediğini belirtti. Etkinlikte çocukların yanı sıra birçok genç de yer aldı.

Yavuz, bu anlamlı günü kutlamak isteyen kadınların kurdukları stantlarda el işlerini sergilediklerini aktardı. Kerkük türküleri eşliğinde yapılan 23 Nisan kutlamasının çok coşkulu geçtiğinin altını çizen Yavuz, etkinliğin genel havasından dolayı katılımcıların oldukça keyif aldığını sözlerine ekledi.