Kerkük’te 23 Nisan Kutlandı

ETKİNLİK KAPSAMINDA DALGALANAN DUYGULAR

Irak’ın Kerkük kentindeki Türkçe eğitim veren anaokulu, ilkokul ve ortaokullar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. “Çocuklar Geleceğimizdir” temalı etkinlik, Kerkük Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Türkçe Eğitim Bölümü tarafından organize edildi. Bu anlamlı etkinliğe eğitim müdürlüğü yetkilileri, müfettişler, yerel yetkililer, yüzlerce öğrenci ve öğrenci velileri katılım sağladı.

ANLAMLI KONUŞMALAR VE KUTLAMALAR

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed İbrahim, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Atamızdan bize kalan bu yadigar bayramı her yıl çocuklarımızla birlikte kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. İbrahim, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı tüm bölgelerdeki Türkmen çocuklarının bayramını kutladığını belirtti. Ayrıca, Saddam rejiminin devrildiği 2003 yılından itibaren Irak’ta 23 Nisan çocuk bayramının kutlanmaya başlandığını hatırlattı ve Türkiye’ye ait olan tüm Türkçe eğitim veren okulların bu geleneksel kutlamayı her yıl gerçekleştirdiğini vurguladı.

TÜRKMENLERİN GURURU

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, medyaya yaptığı açıklamada, bu özel günün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bir hediye olduğu bilgisini paylaştı. Vindavi, dünyanın her yerinde yaşayan Türklerin bu ata yadigarı ve armağana sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bu güzel günü kutlamak ve yaşatmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da dile getirdi.