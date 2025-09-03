Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

YANGIN RİSKİ NEDENİYLE KAPATILAN İŞYERLERİ

Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleştirilen denetimlerde, yangına karşı risk teşkil eden 80’in üzerinde alışveriş merkezi ve çok katlı işyerinin kapatıldığı bildirildi. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir ay içerisinde sivil savunma ekipleri tarafından yapılan denetimlerin sonucunda bu işyerlerinin yangın ve diğer afetlere karşı dayanıksız olduğu tespit edildiğini iletti.

DENEYİMLERDEN DERS ALINIYOR

Yayçılı, yaklaşık bir buçuk ay önce Kut kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 61 kişinin yaşamını yitirdiği yangının tekrar yaşanmaması amacıyla denetimlerin daha sıkı hale getirildiğini vurguladı. Kerkük Valiliği, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Polis Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim komisyonunun, son bir aydır kent merkezi ile tüm ilçe ve kasabalardaki alışveriş merkezleri, oteller, işyerleri ve çok katlı binalar üzerinde sıkı bir denetim gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

KAPATMA KARARININ GEREKÇELERİ

Kapatılan işyerlerinin, ancak gereken önlemleri ve talimatları yerine getirene kadar kapalı kalacağını ifade eden Yayçılı, bu önlemlerin, halk sağlığını ve güvenliğini koruma amacı taşıdığını belirtti. Irak’ın Kut şehrinde 17 Temmuz’da meydana gelen yangında en az 61 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Irak hükümeti ülkede 3 gün resmi yas ilan etmişti.