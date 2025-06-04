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Kerkük’te Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Irak’ın Kerkük şehrindeki çarşılar, Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Kerküklüler, geleneksel olarak kent merkezindeki Büyük Pazar, Korya çarşısı ve Bağdat Yolu çarşılarını alışveriş için tercih ediyor. Büyük Pazar’ın esnaflarından Abdülgani el-Attar, son haftalarda çarşıda belirgin bir yoğunluk yaşandığını, esnaf olarak bu durumdan memnun olduklarını ifade ediyor. Attar, “Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla artan alışveriş talebine cevap verebilmek için çalışma saatlerini uzatıyoruz.” diyerek, çarşının artık gecenin geç saatlerine kadar açık kaldığını belirtiyor.

BÜYÜK PAZAR’IN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Attar, Büyük Pazar’ın Kerkük’ün tarihi çarşısı olduğuna dikkat çekerek burada hem ürün çeşitliliğinin bulunduğunu hem de fiyatların uygun olduğunu vurguluyor. “Kentteki her kesimden vatandaşın bu çarşıda alışveriş yaptığını görebilirsiniz.” diyor ve Kerkük dışından gelenlerin de tercihinin Büyük Pazar olduğunu ekliyor. Çarşı esnafından Maruf Ahmed, satışların iyi olduğunu ve özellikle çerez ile bayram şekerlerine olan ilginin yüksek olduğunu dile getiriyor.

AHLAT VE GAZZE’DEKİ DURUMUN FARKINDALIĞI

Ahmed, Müslüman ülkelerde bayram hazırlıkları yapılırken Gazze’de sivil halkına yönelik saldırıların devam ettiğini hatırlatarak, “Bir an önce Gazze’deki saldırıların durmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuşuyor. Çarşıya bayram alışverişi için gelen Haşim Kasapoğlu ise her yıl olduğu gibi Büyük Pazar’ı tercih ettiğini belirtiyor. Kasapoğlu, burada hem uygun fiyatlar hem de çeşitli ürünlerin bulunmasının kendisi için önemli olduğunu vurguluyor.

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