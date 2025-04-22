Kerkük’te Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Irak’ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Kerkük Maarif Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Kerkük Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez Maarif ilkokulundan mezun vermenin mutluluğunu ve gururunu taşıdıklarını ifade etti. İlk mezunlarını geçen yıl verdiklerini aktaran Muhammed, bu yıl Kerkük’te ilkokul ve ortaokulun yanı sıra lise seviyesinin de açılacağını duyurdu. Kaliteli eğitim sundukları için Maarif okullarına talebin her geçen gün arttığını belirtti.

EĞİTİMDE HedefLER

Okulda İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde eğitim verdiklerini vurgulayan Muhammed, en büyük amaçlarının Kerkük’teki eğitim sistemine önemli ve kalıcı katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Kerkük Maarif İlkokulu İngilizce öğretmeni Esra Sahir, öğrencilerine kendi çocukları gibi değer verdiğini söyledi. Sahir, altı yıl boyunca öğrencilere kaliteli bir eğitim vermek için çaba harcadıklarını ve bugün onları uğurlamanın sevinçini yaşadıklarını ifade etti.

VELİLERDEN BEĞENİ

Öğrenci velisi Murat Can, altı yıl boyunca çocuğunun Maarif okulunda eğitim almasının kendisine büyük bir memnuniyet sunduğunu belirtti. Günün heyecan, mutluluk ve gurur dolu geçtiğini vurguladı. Maarif okulunun eğitim sisteminden, öğretmenlerden ve eğitim kadrosundan memnun kaldığını ifade eden Can, çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerini de Maarif okullarıyla sürdüreceklerini duyurdu.