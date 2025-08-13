Kerkük’te Türk Mutfağı Festivali Başladı

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM: YAZ YEMEK FESTİVALİ

Irak’ın Kerkük şehrinde düzenlenen ve ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan “Yaz yemek festivali”, Türk mutfağını tanıtarak kültürel bir buluşma sağlıyor. Festivalde, Irak’ın farklı şehirlerinden gelen ünlü şefler, en göz alıcı yemek ve içeceklerini gurmelerle buluşturup, ziyaretçilere en sevdikleri lezzetleri sunuyor. Türk mutfağına ait olan şiş kebap, çiğ köfte ve lahmacun gibi tatlar, festival katılımcılarının büyük ilgisini çekiyor.

ŞEFİN GÖRÜŞLERİ: YEMEKLERİN TANITIMI

Kerküklü Şef Ahmed Abdulmecid, festival boyunca Irak’ın dört bir yanından farklı mutfaklara ait yemeklerin sergilendiği ana sahnede çiğ köfte ve midye hazırladığını belirtiyor. Son yıllarda Türk mutfağına yönelik ilginin giderek arttığını vurgulayan Abdulmecid, bu ilginin Iraklıların Türkiye’ye tatile gittiğinde bu lezzetlerle tanışmalarından kaynaklandığını aktarıyor. Türk mutfağına olan artan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtiliyor.

İLGİ ODAĞI: FESTİVALİN BAŞARISI

Kerküklü Hüsam Cevad, bu tür festivallerin Kerkük’te yapılmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ediyor. Çocuklarıyla birlikte çiğ köfteyi denediklerini ve tadını çok beğendiklerini söyleyen Cevad, Türk mutfağına ait lezzetlerin bir başka güzel olduğunu düşünüyor. Festival Organizatörü Abdullah Muzhır, özellikle ev yapımı yemeklere dikkat çekmek istediklerini, uluslararası bir festival olmamasına rağmen Türk ve İtalyan mutfaklarından da yemeklerin sunulduğunu aktarıyor. Kerkük’teki festivalin beklenenden fazla ilgi gördüğünü ifade eden Muzhır, sonraki festivalin uluslararası boyutta yapılmayı planladıklarını belirtiyor ve Kerkük dışından katılanların sayısının fazla olduğunu vurguluyor.