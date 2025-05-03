Kerkük’te Türkçülük Günü Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞİN DÜZENLENDİĞİ TARİH VE YER

Irak’ın Kerkük kenti, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinliklere ev sahipliği yaptı. Türkmen Düşünce Ocakları tarafından Kerkük merkezinde bulunan Almaz semtinde gerçekleştirilen kutlama programına, Irak Türkmen Cephesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek ve yerel yetkililer katılım sağladı.

KUTLAMANIN ÖNEMİ

Burada konuşan Türkmen Düşünce Ocakları Yöneticisi Mehmet Küzeçi, son yüzyılda Irak’ta varlık mücadelesi veren Türkmenler için bugünün çok kıymetli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Osmanlı döneminden sonra Irak’taki ardından gelen hükümetlerin Türkmenleri sürekli olarak göz ardı ettiğini hatırlatan Küzeçi, tüm mağduriyet ve yok sayma politikalarına rağmen Türkmenlerin bu topraklarda var olmayı başardıklarını dile getirdi. Küzeçi, Irak’ın asil unsuru Türkmenlerin benlik ve özlerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

TÜRK MENŞEİNDEN YÜKSELEN BİR MİSYON

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya, Kerkük’teki Türkmen gençliğinin bu tür etkinliklere katılmasının önemine dikkat çekti. “Ata ve dedelerden bize kalan bugün, bir ecdadın fikir ve düşünce mirasıdır.” diyen Gökkaya, bu milli bilincin, zor topraklarda varlık mücadelesine ilham kaynağı olduğunu belirtti. Gökkaya, önceden dedelerin taşıdığı bu mirasın günümüzde gençler tarafından da sürdürülmekte olduğunu sözlerine ekledi.