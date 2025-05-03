Kerkük’te Türkmen Milliyetçi Hareketi paneli

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME AMACIYLA DÜZENLENEN PANEL

Irak’ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir panel gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Kemal Bacalan yer alırken, Kerküklü araştırmacı ve yazar İbrahim Ağa ile Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı Aydın Kerkük de konuşmacı olarak katıldı.

TRADİSYONUN DEVAMI VE İHALE EDİLMESİ

Türkiye’nin Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Muhammet Casim, her yıl 3 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını ve bunun için paneller düzenlediklerini belirtti. Casim, “Bu topraklarda Türkçülük yolunda ve uğrunda büyük fedakarlıklar verildi.” diyerek, bu önemli günün nesilden nesile aktarılması amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutlayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Siyasi ve İdari Kurulu Üyesi Türkmen Bayraktar, gerçekleştirdikleri etkinliğe gençlerin ilgi göstermesinden memnun olduklarını söyledi. Bayraktar, Kerküklülerin atalarını ve tarihini unutmayan bir millet olduğunu belirterek, yaklaşık 60 yıldır Türk dünyası genelinde kutlanan 3 Mayıs Günü geleneğinin devam ettirilmesini arzuladı.