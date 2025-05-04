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Kermes Gazze İçin Düzenlendi

GAZZE İÇİN KERMES DÜZENLENDİ

Medeniyet Derneği Balıkesir Temsilciliği, Gazze’ye destek sağlamak amacıyla bir kermes düzenlemesi gerçekleştirdi. Etkinlik, Toplu Taşıma Merkezi’nde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda yapıldı ve kermeste sergilenen ürünler yoğun ilgi görebilerek kısa süre içerisinde tükendi.

KADINLARIN ÇABASIYLA FARKINDALIK YARATILDI

Balıkesir Medeniyet Derneği Kadınlar Temsilcisi Özlem Bizsan, “Bugün burada Balıkesirli kadınlarımızın kendi imkanlarıyla evlerinde, mutfaklarında yapmış oldukları ürünleri Gazze yararına satıyoruz. Kermesimizin geliri Filistin’e destek olarak göndereceğiz. Burada Medeniyet Derneği’nin gönüllü kadınlarının ürünleri bulunuyor. Çok büyük çaplı bir kermes yapmadık. Burada asıl amacımız bizim farkındalık oluşturmak. Belki bizden sonra daha büyük işler yapanlar olur diye düşünüyoruz.” diyerek kermesin amacını dile getirdi.

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