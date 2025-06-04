Haberler

Kermes İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN KERMES DÜZENLENDİ

Siirt’te yer alan Şehit Polis Hayrettin Şişman İlk ve Ortaokulu, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes etkinliği gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yapılan bu kermeste, hem idareciler hem de öğrenciler, evde hazırlanan çeşitli yiyecekleri satışa sundu.

KERMESİN GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM OLACAK

Okul Müdürü Abbas Balcı, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını belirtti. Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini artırdığını ifade eden Balcı, “Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyeti” olduğunu vurguladı. Ayrıca, kermes gelirlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamanın yanı sıra, kurban bağışlarında bulunarak bu önemli sürece de katkı sunacaklarını söyledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Nohut Hasadı Başladı, Bereket Diledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde nohut hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı, 35 bin dönüm alanda gerçekleştirilen hasatta Araban nohuduna olan talebi vurguladı.
Haberler

MÜBAK, Gelecek Mühendis Adaylarını Birleştirdi

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi'nde 371 katılımcı ile 128 sözlü bildiri sunuldu, çevresel ve toplumsal problemlere dikkat çekildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.