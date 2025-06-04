Kermes İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN KERMES DÜZENLENDİ

Siirt’te yer alan Şehit Polis Hayrettin Şişman İlk ve Ortaokulu, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes etkinliği gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yapılan bu kermeste, hem idareciler hem de öğrenciler, evde hazırlanan çeşitli yiyecekleri satışa sundu.

KERMESİN GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM OLACAK

Okul Müdürü Abbas Balcı, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını belirtti. Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini artırdığını ifade eden Balcı, “Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyeti” olduğunu vurguladı. Ayrıca, kermes gelirlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamanın yanı sıra, kurban bağışlarında bulunarak bu önemli sürece de katkı sunacaklarını söyledi.