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Kervansaray Otel Yangınında 3 Kişi Etkilendi

ULUDAĞ’DA YANGIN OLAYI

Bursa’nın Uludağ bölgesindeki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği bildiriliyor. Yangın, sabah saat 06.00 civarında otelin kafeteryasında başladı ve kısa süre içinde tüm oteli sardı.

EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE

Yangına müdahale eden ekipler, 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında otelde bulunan 12 görevli arasından 9’u kendiliğinden dışarı çıkmayı başardı. Ancak, dumandan etkilenen 3 görevli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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