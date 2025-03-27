Kervansaray Otel Yangınında 3 Kişi Etkilendi

ULUDAĞ’DA YANGIN OLAYI
Bursa’nın Uludağ bölgesindeki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği bildiriliyor. Yangın, sabah saat 06.00 civarında otelin kafeteryasında başladı ve kısa süre içinde tüm oteli sardı.
EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE
Yangına müdahale eden ekipler, 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında otelde bulunan 12 görevli arasından 9’u kendiliğinden dışarı çıkmayı başardı. Ancak, dumandan etkilenen 3 görevli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.