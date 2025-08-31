Keşan Belediye Başkanı Aileleri Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Akın Buluş’un yakınlarını ziyaret etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Özcan’ın bu ziyarette şehit ailelerinin her zaman destekçisi olduklarını ifade ettiği belirtildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin önemine dikkat çeken Özcan, “Onların fedakarlığı sayesinde ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor, milletimiz özgürce yaşıyor. Şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, emanetine sahip çıkacağımızın sözünü yineliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” diye konuştu.

SİNEK VE HAŞEREYLE MÜCADELE

Keşan ilçesinde sinek ve haşereyle mücadele faaliyetleri devam ediyor. Belediye tarafından yapılan duyuruda, ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinin ilaçlandığı bilgisi verildi. Uçkun, karasinek ve larva mücadelesinin sürdüğünü bildiren açıklamada, “İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekiplerimiz, düzenli periyotlarla konteyner ilaçlama hizmeti, larva ve karasinek mücadelesinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.” ifadelerine yer verildi.

KENT MERKEZİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçe merkezindeki devam eden projeleri yerinde inceledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve esnafla görüşmeler yaptı. Özcan, “Keşan’a yakışır bir kent merkezi yapmak istiyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyerek, onların öneri ve taleplerini dikkate alıyoruz. Şehrimize yakışır, modern ve düzenli bir kent merkezi için adımlarımızı titizlikle atıyor, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için canla başla emek veriyoruz.” dedi.