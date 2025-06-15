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Keşan’da Anız Yangını Ormana Sıçradı

ANIZ YANGINI ORMANI TEHDİT EDİYOR

Keşan ilçesinde meydana gelen anız yangını, hızla yayılması sonucu ormanlık alana sıçradı. Bu durum, bölge halkı ve çevredeki doğal yaşam için tehlike oluşturuyor.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Mecidiye köyü civarındaki alevlere, havadan 4 yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle, karadan da Keşan Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Yangının neden çıktığına dair bir açıklama yapılmadı, ancak müdahalenin sürdüğü bildiriliyor.

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