Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

YANGININ BAŞLANGICI VE MAHALLEDEKİ KORKU DOLU ANLAR

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan bir apartmanın doğal gaz hattının hemen yanındaki park halindeki araçta çıkan yangın, mahallede büyük endişeye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Gül Sokak’ta park edilen araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar, hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin yükseldiği aracın yanında bulunan doğal gaz hattı, mahalle sakinlerinde korkulu anlar yaşattı.

Ekiplerin MÜDAHALESİ VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak mahalle sakinlerini sokaktan uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve mahalleli derin bir nefes aldı. Yangının çıktığı sırada apartmanın 1 ve 2’nci katındaki dairelerde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak araştırmaların başlatıldığı belirtildi.