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Keşan’da Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

DÜŞME SONUCU AĞIR YARALANMA

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 15 Mart’ta 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan çocuk, 8 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İspat Cami Mahallesi’nde yaşanan kazada, 14 yaşındaki Çınar Kaya ağır yaralandı ve hemen Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Çınar Kaya Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yekta Baydar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Çınar Kaya maalesef hayata veda etti.

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