Keşan’da Çocuk Mağazası Yangını Söndürüldü

YANGIN OLAYI KEŞAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir çocuk giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Verilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi’nde bulunan bir çocuk giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın başladı.

İŞYERİ SAHİBİ MÜDAHALE ETTİ

İşyeri sahibi, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, duman aspiratörü ile içerisindeki dumanı tahliye edip yangına etkili bir şekilde müdahale etti. Ayrıca, polis çevredeki kalabalığın dağılması için anons yaparak güvenliği sağladı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor.