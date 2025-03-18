Keşan’da Kayıp Lise Öğrencisi Bulundu

SÜDE G.’NİN KAYIP DURUMU AÇIKLANDI

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 5 gündür ailesiyle irtibat kurulamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude G., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

AİLE, EMNİYET TEŞKİLATINA BAŞVURDU

Edinilen bilgilere göre; Keşan Lisesi öğrencisi olan Sude G.’den haber alamayan ailesi, durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek kızlarının bulunması için yardım talep etti. Kayıp genç kıza ulaşmak için harekete geçen emniyet ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Sude G.’nin Malkara’nın Vakıfiğdemir Mahallesi’nde M.B.’nin evinde alıkonulduğunu tespit etti.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yapan polis, Sude G.’yi belirlenen adresten buldu. Genç kız, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilirken, soruşturma kapsamında M.B. gözaltına alındı. Aile, M.B.’den şikayetçi oldu. İddialara göre M.B., kızlarını arayan aileyi telefonla arayarak yanlış bilgiler vererek onları farklı adreslere yönlendirmeye çalıştı.