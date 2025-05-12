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Keşan’da Motosiklet TIR’a Çarptı

KAZA DETAYLARI

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü M.C.D. (26) ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınında gerçekleşti. İpsala’dan Keşan yönüne giden M.C.D. yönetimindeki 22 ADF 492 plakalı motosiklet, aynı yönde giden A.A. yönetimindeki 41 TK 100 plakalı çekici ve 41 YK 588 plakalı dorseye arkadan çarptı.

YARALANMA VE HASTANE TEDAVİSİ

Motosikletin çarpmanın etkisiyle devrilmesi sonucu M.C.D. yola düşerek ağır yaralandı. Olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜ İFADE VERİYOR

TIR sürücüsü A.A. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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