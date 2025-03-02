Keşan’da Mutfakta Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan olayda, komşusunun iftarına giden bir kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak’taki tek katlı bir evin mutfak kısmında meydana geldi. Yangının nedeni ise henüz tam olarak bilinmiyor.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Bu esnada iftar için komşusuna giden Ayşe Yılmaz, yangın olduğu bilgisini aldıktan sonra evine döndü.

KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Evine döndüğünde yangın çıkan eviyle karşılaşan Ayşe Yılmaz, bu durumu görünce fenalık geçirdi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yılmaz, komşuları ve polis tarafından cesaretlendirildi. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.