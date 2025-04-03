Keşan’da Polisten Kaçan Sürücüye Ceza Yağdı

KAÇAN SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA

Edirne’nin Keşan ilçesinde, trafik kontrolü sırasında polisin “dur” çağrısına uymayıp motosikletiyle kaçan bir sürücüye, toplamda 31 bin 299 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Umurbey Sokak’ta kasksız bir sürücü olan F.K.’yı durdurmak istedi. Ancak F.K., polisin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı.

MOTOSİKLET DURDURULDU

F.K.’nın kullandığı motosiklet, Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nde yakalandı. Yapılan incelemede, motosikletin plakasının 22 FY 868 olduğu belirlendi. Motosikletin sigorta ve muayenesinin olmadığı saptandı. Bu nedenle sürücüye toplamda 31 bin 299 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosiklet ise trafikten men edildi.