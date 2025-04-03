Haberler

Keşan’da Polisten Kaçan Sürücüye Ceza Yağdı

KAÇAN SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA

Edirne’nin Keşan ilçesinde, trafik kontrolü sırasında polisin “dur” çağrısına uymayıp motosikletiyle kaçan bir sürücüye, toplamda 31 bin 299 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Umurbey Sokak’ta kasksız bir sürücü olan F.K.’yı durdurmak istedi. Ancak F.K., polisin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı.

MOTOSİKLET DURDURULDU

F.K.’nın kullandığı motosiklet, Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nde yakalandı. Yapılan incelemede, motosikletin plakasının 22 FY 868 olduğu belirlendi. Motosikletin sigorta ve muayenesinin olmadığı saptandı. Bu nedenle sürücüye toplamda 31 bin 299 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosiklet ise trafikten men edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Uşak’ta Otomobil Tıra Çarpıp İki Kişi Yaralandı

Uşak-İzmir karayolunda bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 79 yaşındaki sürücü ve 76 yaşındaki eşi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Ceylanpınar’da Göçükte Kalan İşçiler Kurtarılıyor

Ceylanpınar'da kanalizasyon çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Yaralı 3 işçi kurtarılırken, 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.