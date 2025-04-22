Keşan’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DENETİM SONUCUNDA UYUŞTURUCU BASKINI

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

YETKİLİLERİN YAPTIĞI ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Zanlıların üst aramalarında 5,27 gram uyuşturucu madde, 168 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 10 bin 400 lira, ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi bulundu. S.S, A.Ö. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.