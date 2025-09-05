Keşan’da Yangın, 16 Asker Etkilendi

YANGIN ANINDA YAŞANAN OLDUKÇA ZOR DURUM

Keşan ilçesindeki orduevine ait yatakhanede çıkan yangın sonucu 16 asker dumandan etkilendi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, askerlerin tedavi edilerek taburcu olduğunu aktardı. Yangın, saat 02.00 civarında bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Bina tahliye edilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın başladığında, itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Dumandan etkilenen 16 asker, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Orduevinin bulunduğu caddede de güvenlik tedbirleri alınarak araç ve yaya trafiği kapatıldı.

ELEKTRİK KONTAGI ŞÜPHESİ

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimalinin üzerinde durulduğunu belirtti. Mercan, “Yangın sonucu yoğun bir duman ortaya çıkıyor. 16 askerimiz dumandan etkileniyor. Hastanede gerekli tedavileri yapıldı. Sabaha karşı da tamamı taburcu oldu. Belediyemiz yangının sebebini araştırıyor. Muhtemel büyük bir ihtimalle sebep elektrik kontağı. Çok şükür bir can kaybı yok. Ucuz atlattık. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.