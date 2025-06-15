Keşan’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde bir buğday tarlasındaki yangın söndürüldü. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi. Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde çevredeki tarlalara yayılan alevler, geniş bir alana ulaşma riski taşıdı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın bilgisi alındıktan sonra Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Keşan Belediyesi’ne bağlı ekipler derhal olay yerine yönlendirildi. Yangının ormanlık bölgeye sıçramaması için ekipler yoğun bir mücadele yürüttü. Alevlere yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle de müdahalede bulunuldu. Yangının büyümesi, Saros Körfezi’nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden dumanların yükselmesiyle gözlemlendi.

İKİ SAATLİK MÜDAHALE SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik kararlı müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bu yangında, tahminen 150 dekar buğday ekili alanın yanı sıra tarlaların çevresindeki ağaçlar da zarar gördü.

งเทพปาลัย