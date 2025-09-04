Keşan’da Yangın Söndürüldü, Zarar Var

ANIZ YANGINI KEŞAN’DA ÇIKTI

Edirne’nin Keşan ilçesinde anız yangını meydana geldi. Altıntaş köyünde biçilmiş buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ağaçlık alana sıçradı. Ekipler, yangını hem havadan hem de karadan müdahaleyle söndürmeyi başardı. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

ZARAR GÖREN ALANLAR

Bu yangın sonucunda yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangının nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.