Keşan’da Yerel Yöneticilerden Çevre Ziyareti

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı’yı makamında ziyaret ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu ziyarette Tuzla Gölü’nün turizme kazandırılması adına yapılacak çalışmalar ve Erikli Sahili’ne kurulacak atık su arıtma tesisinin konumuyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.

METİN ÇIRPAN ANILDI

Eski Keşan Belediye Başkanı Metin Çırpan, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anılıyor. Belediyeden alınan bilgilere göre, Çırpan’ın Asri Mezarlık’taki kabri başında dua ediliyor. Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çırpan’ın görev süresi boyunca ilçeye önemli hizmetler sağladığını vurguluyor.

KERMAN’DAN AYHAN’A ZİYARET

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ı makamında ziyaret ediyor. Belediyeden yapılan açıklama gereği, Kerman, ziyaret sırasında Ayhan’a görevinde başarı diliyor. Ayhan da bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

