Keşan’daki Çiftlik Yangınında Hayvanlar Telef Oldu

YANGINDA HAYVANLAR TELE GİTTİ

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyündeki bir çiftlikte meydana gelen yangında, 5 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında 2 keçi ve 1 köpeği son anda kurtarmayı başardı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre; Suluca köyünde İhsan Kayan’a ait çiftlikte, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 keçi ve 1 köpeği kurtararak hayvanların hayatını kurtardı. Saatler süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangında 5 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu ve olayla ilgili bir incelemenin başlatıldığı belirtildi.