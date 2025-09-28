Keşan Kaymakamı Ve Başkan Ziyaret Gerçekleştirdi

ZİYARETLER VE ANMALAR

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı’yı makamında ziyaret etti. Belediyeden gelen bilgilere göre, ziyarette Tuzla Gölü’nün turizme kazandırılması için gerçekleştirilecek girişimler ve Erikli Sahili’ne yapılacak atık su arıtma tesisinin yeri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

METİN ÇIRPAN ANILDI

Eski Keşan Belediye Başkanı Metin Çırpan, vefatının 6. yıl dönümünde anma töreniyle hatırlandı. Belediyeden alınan bilgiler doğrultusunda, Çırpan’ın Asri Mezarlık’taki kabri başında dualar edildi. Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çırpan’ın görev süresince ilçeye değerli hizmetler sunduğunu belirtti.

KERMAN’DAN AYHAN’A ZİYARET

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Belediyeden edinilen bilgilere göre, Kerman, ziyarette Ayhan’a görevinde başarılar diledi. Ayhan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.