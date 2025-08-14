Haberler

Kesep’teki Yangın, Hatay’a Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE YERİ

Suriye’nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyor yangına müdahale amacıyla Hatay’dan Suriye’ye hem araç hem de personel gönderildi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde meydana geldi.

Etkileri VE MÜDAHALE ÇABALARI

Yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları rahatsız ederken, alevler Türkiye’ye sıçradı. Yayladağı ilçesine yönlendirilen ekipler, kısa bir süre içerisinde alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak için Suriye’ye geçiş yaptı. Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye araç ve personel gönderimi sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
Haberler

13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.