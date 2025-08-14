Kesep’teki Yangın, Hatay’a Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE YERİ

Suriye’nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyor yangına müdahale amacıyla Hatay’dan Suriye’ye hem araç hem de personel gönderildi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde meydana geldi.

Etkileri VE MÜDAHALE ÇABALARI

Yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları rahatsız ederken, alevler Türkiye’ye sıçradı. Yayladağı ilçesine yönlendirilen ekipler, kısa bir süre içerisinde alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak için Suriye’ye geçiş yaptı. Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye araç ve personel gönderimi sürüyor.