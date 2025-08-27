Kesici Aletlerle Saldıran Şüpheliler Gözaltına Alındı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Keçiören ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ellerinde kesici aletler bulunan şüpheliler çevreye tehditler savurup ambulansa saldırmaya çalıştı. Olay, Keçiören’in Aktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüphelilerin sokakta küfür edip, çevreyi rahatsız ettiği belirtildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine derhal olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polisin müdahalesi sırasında, cep telefonu ile çekilen görüntülerde şüphelilerin kesici aletleri bırakmadığı ve polisin silah çekerek uyarısına rağmen hırçın davranışlarını sürdürdüğü gözlemlendi. Yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya çalışmaları dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerine ulaşarak şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.