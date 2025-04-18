Kesikbaş, Gençlere Kendi Yollarını Çizmelerini Tavsiye Ediyor

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BAŞKANI CARALETTİN KESİKBAŞ’TAN KARİYER GÜNLERİNE KATILIM

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sivrihisar Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, kendini tanımanın önemine vurgu yapan Kesikbaş, “Ne yapmak istediğinizi anlamadan bir yola çıkmak sizi yanlış bir noktaya götürebilir. Hangi alanda mutlu ve başarılı olabileceğinizi sorgulamak, sağlam bir kariyerin ilk adımıdır. Bugün üretim sadece fabrikayla sınırlı değil; fikir üretmek, sanat eseri ortaya koymak ya da sosyal katkı sunmak da üretimdir. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve bu yolda gelişim için çaba göstermek” dedi.

MESLEK LİSELERİ İÇİNDEKİ FIRSATLAR

Kesikbaş, meslek liselerinin önemine de değinerek, “Sanayi ve üretim altyapımızın güçlenmesi için nitelikli teknik insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada meslek liseleri çok kıymetli. Gençlerin meslek liselerini bir alternatif değil, güçlü bir kariyer yolu olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü bugün birçok meslek lisesi mezunu, teknolojiyi iyi kullanan, sahada aranan kişiler haline geldi. Üretimin içinde yer almak isteyen gençler için meslek liseleri ciddi bir fırsattır” şeklinde konuştu.

KÜRESEL İŞ GÜCÜ DİNAMİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Küresel ölçekte değişen iş gücü dinamiklerine de değinen Kesikbaş, klasik diplomaların tek başına yeterli olmadığını belirtti. “Bugün iş dünyasında yetkinlikler, sosyal beceriler ve katıldığınız sertifika programları daha çok ön planda. Gençler olarak kendinizi sadece okul müfredatıyla değil, farklı eğitim programlarıyla da donatmalısınız” diyerek sürekli öğrenmeye vurgu yaptı.

GENÇLERİN GELECEĞİNE ÖNEM VURGUSU

Etkinlik sırasında öğrencilerle birebir ilgilenen Kesikbaş, gençlerin cesur, üretken ve vizyoner bireyler olarak yetişmesinin hem kendi gelecekleri hem de ülke kalkınması için önemli olduğunu ifade etti. Sözlerini tamamlarken, programın gerçekleşmesine katkıda bulunan Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kalır ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti.