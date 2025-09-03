KesK, KHK’lıların İadesini İstedi

KESK’TEN ADALET TALEBİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden atılan üyelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Karagöz, “Adalet Bakanlığına sesleniyoruz; KESK’li KHK’li ihraçlar bir an önce görevlerine iade edilmelidir” ifadeleriyle taleplerini dile getirdi. Ayrıca, TBMM’de kurulan komisyonda görev alan 51 milletvekiline hitap ederek, “Bu ülkede gerçekten barış sağlanacaksa KESK’li KHK’lilerin bir an önce görevlerine dönmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasının zeminini hazırlayınız” dedi. Karagöz, iktidara ayrıca, “Yargıyı araçsallaştırmaktan vazgeçin ve hukuksuz ihraç edilen tüm KESK’li KHK’lilerin geriye dönük tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini sağlayın” çağrısında bulundu.

KOCAELİ VE İZMİR MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

KESK, KHK ile atılan üyelerinin göreve dönebilmesi için Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “KHK’ler gidecek, biz kalacağız”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” gibi sloganların atıldığı etkinliğe, DEVA Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı. KESK Eş Genel Başkanı Karagöz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden uzun bir süre geçtiğini belirterek, “Ancak fiili OHAL uygulamaları ve KHK rejimi hâlâ devam etmektedir” dedi. Ayrıca, “KHK’lerin kapsamı o kadar genişletilmiştir ki evlilik programlarının yasaklanmasından kış lastiği düzenlemelerine kadar her şey bu kararnamelerle yapılmıştır” diye ekledi.

Karagöz, ihraçların arka planında yatmakta olan sebeplerin kendilerine yönelik barış arzusu, hak ve özgürlük mücadelesi olduğunu belirtti. Toplamda 125 bin 612 kişinin KHK ile ihraç edildiğini, bunlardan 4 bin 259’unun KESK’e bağlı sendikaların üyesi olduğunu kaydeden Karagöz, “Tüm KESK’li KHK’lilerin geriye dönük tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini sağlayın” dedi. KESK Eş Genel Başkanı, hukuki sistemde yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, yargılanma sürecinde tek bir yetkilinin istifa etmemesinin, iktidarın adalet anlayışını gösterdiğini söyledi.

SİYASAL SOYKIRIM VURGU

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise, “Bu insanlar mesleklerine aşık. Mesleklerini yapmak istiyorlar ve siyasal olarak yaptıkları faaliyetler yüzünden mesleklerini kaybettiler” diyerek yetkilileri eleştirdi. Taşkın, Adalet Bakanı için “etkisiz, kifayetsiz, yetersiz, düzeysiz bir Bakan” ifadesini kullandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, “Bu ülkede adalet yok” diyerek mevcut duruma eleştiriler yöneltti. Gergerlioğlu, “Bu iş bir siyasi soykırıma döndü. Yarın öbür gün sizi de bulabilir” tehdidinde bulunarak, Adalet Bakanlığı’nın karşısında barışçıl bir açıklama yapma hakkını vurguladı.