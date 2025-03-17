Keskin’in Çiftliği Günde 3 Ton Süt Üretiyor

SÜT ÜRETİMİNE YENİ HIZ KATILIYORUZ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sürdürülen “Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı” çerçevesinde çiftçilere verilen hibe destekleri devam ediyor. Eskil ilçesinde, Bayramdüğün köyünde yaşamını sürdüren Keskin, yaklaşık 4 yıl önce süt üretim çiftliği kurmak için TKDK’ye başvurdu. Keskin, büyükbaş hayvan çiftliği için 3 milyon 200 bin lira hibe alarak Danimarka’dan 120 gebe inek temin etti.

YENİ ÇİFTLİK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Keskin’in işletmesi, günde ortalama 3 ton süt üretiyor. 240 büyükbaşla yeni süt üretim çiftliğini şekillendirme aşamasında olan Keskin, modern ekipmanlar ve otomatik sağım robotlarıyla çalışıyor. Kendisi, “Kendi işimizi kurarak, ülke ekonomisine katkı sunuyoruz” ifadelerini kullanıyor. Keskin, çocukluğundan bu yana hayvancılığa ilgi duyduğunu belirtti ve “Köyümüze bir kilometre mesafedeki tarlamıza çiftlik kurma fikrini babamla paylaştım. Modern sistemi araştırdıktan sonra TKDK’nin hibe desteğine başvurduk. Şu an 3 yıldır modern sistemli işletmemizi yönetiyoruz” dedi.

Keskin, hayvanları günde üç kez beslediğini söyleyerek, “İşletmemizde toplamda 7 kişiye istihdam sağlıyorum. Tarım ve hayvancılık yaparken bizleri yormayan bir aile geçmişimiz var. Hayvanların yiyeceklerinin çoğunu kendimiz üretiyoruz ve gübreyi de tarlalarımıza dökerek verimliliğimizi artırıyoruz. Üreticilerin devlet desteklerinden yararlanmasını kesinlikle öneriyorum” diye ekledi. Keskin, yeni çiftliğinin genç hayvanlarla büyüyerek kapasite artışına gitmesinin yanı sıra, 2027 yılında gebe düve satışına başlayacaklarını belirtti. Ancak eleman sıkıntısının başlıca sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Her şeye sahip olmalarına rağmen, çalışanlarına sigorta, yemek ve kalacak yerle birlikte 33 bin lira maaş verdiklerini ve yine de zor işçi bulduklarını kaydetti.

“Çiftlik kuracaklara iyi bir araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. İşin zorluklarını yerinde görmek başarıyı getirebilir,” diyen Keskin, başarı için doğru adımlar atmanın önemine dikkat çekti.