Keskiner, Bisikletiyle Nepal Yolunda

Coşkun Keskiner, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için pedal çevirmeye başladı. Güney Asya’ya ulaşmak için bisikletine binen Keskiner, 8 bin kilometrelik bir yolculukla Nepal’e gitmeyi planlıyor. Samsunlu beden eğitim öğretmeni Keskiner (35), küçük yaşlardan beri bisiklete olan ilgisini yine hayallerini gerçekleştirmek için kullanıyor. Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalara katılan Keskiner, hayali olan Nepal’e gitmek için geçtiğimiz günlerde memleketi Samsun’dan yola çıkarak, öğrencilerin alkışları eşliğinde pedal çevirmeye başladı.

YOLCULUK HAZIRLIKLARI

Yola çıkmadan önce, Trabzon’daki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen Keskiner, burada Genel Müdür Cihan Başoğlu ile görüştü ve ardından tekrar bisikletine binerek yolculuğuna devam etti. Kendisi eski bir dağ bisikleti sporcusu olan Keskiner, “Türkiye’deki birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. Artık yarışmalara katılmıyorum ama bisikletle tur yapıyorum. Türkiye’nin bütün kıyı şeridini dolaştım. Uzun süredir hayalim olan Nepal’e gitmeyi düşünüyordum. O hayalimi gerçekleştirmek için Samsun’dan yola çıktım” şeklinde konuştu.

BİSİKLETİN HAZİNESİ

Keskiner, bisikletin çocuklar için büyük bir hayal olduğunu belirterek, “Her çocuğun hayali bisiklet. Bir çocuk kendini bilir bilmez ailesinden bisiklet ister. Bisiklete binince ayrı bir özgürlük hissiyatı geliyor. İlk bisiklete bindiğinde nereye kadar gideceğimi düşündüm. İlçe gezilerin ardından il değiştirmeye başladım. Bisikletimle başka ülkeler görme arzusu hep vardı” dedi. Fakat, uzun etkinliklerde arkadaş katılımının zor olduğunu da sözlerine ekledi.

NİYETİM NEPAL

Yolculuğu boyunca 8 bin kilometre pedal çevirecek olan Keskiner, “Nepal dünyanın çatısı olarak biliniyor. Yükseklere çıkma tutkum var, bu yüzden Nepal benim için özeldir. Bisikletimle Everest’in tepesine çıkamam, ama Nepal’e ulaşmak ve Everest’i görmek beni mutlu eder. 8 bin kilometrelik yolculuğumda Samsun’dan başlayarak Hopa, Iğdır, Doğubayazıt, İran yolu ile devam edeceğim. Sonrasında Pakistan, Hindistan ve Nepal var. Vize süreçlerimle birlikte 3-4 ay süreceğini düşünüyorum. Nepal benim ilk hedefim, ardından Asya’nın diğer ülkelerine de gitmeyi planlıyorum” diye ekledi.