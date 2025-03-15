Kesme Altın Satışı Hakkında Yeni Düzenleme

KESME ALTIN SATIŞINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Kesme altın satışının durumu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlar” çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu yeni düzenlemelerin, “kesme altın” ya da “çekili altın” olarak bilinen ürünlerin alım satımında artan işleme dikkat çektiğini belirtmek gerekir.

DÜZENLEMENİN TEMEL NEDENLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, son zamanlarda altının ince şeritler halinde kesilerek satılması işlemi, yatırım amacıyla yapılan alımlarda suistimale yol açabilecek riskler taşıyor. Bu durum, vatandaşlar ve sektör temsilcilerinden gelen şikayetlerle de gündeme geldi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, yalnızca Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ile Türkiye’de vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti yaptığı belirtilen gerçek kişilere “çekili kıymetli maden” satışı yapılabilecek.

Ayrıca, yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limitin, döviz kurundaki artış ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yapılan düzenlemelerle 185 bin liraya yükseltildi. Yurt içinden temin edilen döviz veya kıymetli maden kredilerine, kredi alanların grup şirketleri veya paylarına doğrudan sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakları tarafından döviz cinsinden teminat verme imkanı sağlandı. Kıymetli maden ve döviz işlemlerinin, fiziki teslimat yapılmadığı sürece “kambiyo işlemi” olarak değerlendirileceği belirtildi.

İLGİLİ KURULUŞLARDAN ALINACAK TEDBİRLER

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere aracılık edecek kuruluşların yetki kapsamına ilişkin değişiklikler de yapıldı. Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkisiz kişilerin kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık etmelerinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri alacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bilgi paylaşımı yapacağı ve yetkisiz işlem yapanlara yönelik yaptırımların uygulanacağına dair düzenlemeler de metinde yer aldı.