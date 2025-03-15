Kesme Altın Satışı Yasaklandı: Detaylar

YENİ DÜZENLEMEYLE ÇEKİLİ ALTIN SATIŞI YASAKLANDI

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni düzenlemeye göre kuyumcular artık çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Bu değişiklik sonrası, elinde çekili altını olan tüketicilerin ne yapacağı merak konusu oldu. Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile ilgili olan Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler haricinde, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı mümkün olmayacak.

ELİNDE ÇEKİLİ ALTINI OLANLAR NE YAPACAK?

Elinde kesme altın bulunduranlar için henüz resmi bir karar verilmedi. Ancak, yurt dışına çıkarken yanlarında 25 bin lira üzeri nakit bulundurma kuralı, 185 bin liraya yükseltilerek güncellendi. Bu durum, seyahat edenler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

BÜYÜK BİR AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde “kesme altın” alım satımında yaşanan artışı önlemek amacıyla çeşitli tedbirler almak için çalışma başlattı. Bakan Mehmet Şimşek, konuyla ilgili olarak, “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor” diyerek durumun önemine dikkat çekti.