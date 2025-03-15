Kesme Altın Satışı Yasaklandı: Yeni Karar

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Altın fiyatlarının sürekli rekor kırdığı dönemde yatırımcıların alım ve satım arasındaki farklılığın düşüklüğü nedeniyle kesme altın alımına yöneldiği görülüyordu. Giderek popüler hale gelen bu yatırım aracı, özel makasla kesilip tartıldıktan sonra fiyatlandırılıyor ve alıcılara sunuluyordu. Ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklik, bu durumu köklü bir şekilde değiştirdi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kuyumcular bundan böyle çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

KUYUM TİCARETİNDE KISITLAMA

Bu yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belgelendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki diğer gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışını yasaklıyor. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce kesme altın, birçok yatırımcı için cazibe merkeziydi ve kuyumcular da bu büyük talepten memnun kalıyordu. Ancak şimdiye kadar kesme altın almış olan yatırımcılar, yayımlanan karar yüzünden büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SATIS ENDİŞESİ VE FİYAT FARKLARI

Resmi Gazete’nin ilgili maddesinde, çok sayıda kuyumcudan temin edilen ve yatırımcılar tarafından muhafaza edilen kesme altınların satışıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kuyumcuların bu altınları geri alma yükümlülüğü de yok. Bu durum, altın yatırımcılarının daha önce aldıkları kesme altınları satma telaşına düşmesine neden oldu. Ancak kesme altınların kuyumculara geri satışında ortaya çıkan bir başka sorun da fiyat farklılığı. Yatırım aracı olarak edinilen kesme altınlar, yatırımcılar tarafından aynı değerden geri satılmak isteniyor. Ancak bazı piyasa kaynakları, kuyumcuların geri alma yükümlülükleri olmadığı için fiyat düşüşü yaşayabileceklerini ifade ediyor. Daha kötü bir senaryoda, kesme altınların yalnızca hurda fiyatından geri alınabileceği öne sürülüyor. Piyasa kaynaklarından gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı kararının hemen ardından 81 ildeki kuyumcular harekete geçti ve dolandırıcılık vakalarının engellenmesi adına kesme altın ve benzeri formdaki altınları almama kararı aldılar.